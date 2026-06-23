República Dominicana

La dominicana Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio con 58.9% de aprobación

El balance de CBGLOBALDATA ubica a la alcaldesa de Santo Domingo en el primer lugar regional, con una percepción negativa de 37,5% y una mejora frente a mayo que confirma una trayectoria ascendente

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La alcaldesa de la capital dominicana ocupa el primer puesto según el balance de CBGLOBALDATA, con una imagen positiva del 58.9% y una tendencia al alza respecto al mes anterior. Foto cortesía redes sociales.
La alcaldesa de la capital dominicana ocupa el primer puesto según el balance de CBGLOBALDATA, con una imagen positiva del 58.9% y una tendencia al alza respecto al mes anterior. Foto cortesía redes sociales.

Los resultados del ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio de 2026 reflejan una dinámica de opiniones que varía ampliamente entre los países de la región, con Carolina Mejía de Santo Domingo consolidándose como la figura con mayor aprobación.

La alcaldesa de la capital dominicana ocupa el primer puesto según el balance de CBGLOBALDATA, con una imagen positiva del 58.9% y una tendencia al alza respecto al mes anterior. Solo el 37.5% de los encuestados expresó una percepción negativa, mientras que un 3.6% prefirió no responder. La cifra positiva supera la registrada en mayo, lo que confirma el avance sostenido de su gestión.

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Alcaldes capitalinos de Centroamérica: posiciones y tendencias

En la región centroamericana, Mayer Mizrachi de Panamá se consolida en el segundo lugar del ranking latinoamericano. Su gestión recibe una valoración positiva del 52.5%, con una tendencia ascendente marcada respecto al mes anterior. El índice negativo alcanza el 41.4%, y el porcentaje de quienes no opinan es del 6,1%.

Mario Durán, alcalde de San Salvador, ocupa la cuarta posición general. Su imagen positiva es del 49.3%, mostrando también un crecimiento respecto a mayo. El 44.7% de los encuestados mantiene una visión negativa, mientras que un 6% se muestra indeciso.

Mario Durán, alcalde de San Salvador, ocupa la cuarta posición general. Su imagen positiva es del 49.3%, mostrando también un crecimiento respecto a mayo. (El Salvador). EFE/Javier Aparicio
Mario Durán, alcalde de San Salvador, ocupa la cuarta posición general. Su imagen positiva es del 49.3%, mostrando también un crecimiento respecto a mayo. (El Salvador). EFE/Javier Aparicio

El caso de Reyna Rueda en Managua evidencia una situación distinta. Aunque figura en el octavo puesto del ranking, su imagen positiva ha descendido a 43.6%, mientras que la negativa sube a 52.2%. Esta tendencia sugiere un desgaste en la percepción pública sobre su gestión.

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En San José, Diego Miranda muestra un leve repunte, con un 39.3% de imagen positiva frente al 37.8% del mes anterior. La negativa se sitúa en 55.6%, lo que posiciona al alcalde costarricense en el décimo lugar del ranking.

Juan Diego Zelaya de Tegucigalpa enfrenta una caída en la aprobación. La imagen positiva es del 31.1%, por debajo del dato de mayo, y la negativa llega a 66.7%. Ocupa el puesto catorce en el listado regional.

En el caso de Ricardo Quiñónez en la Ciudad de Guatemala, la aprobación alcanza el 23.5%, con una ligera tendencia al alza respecto al mes previo. Su posición en el ranking es la número dieciséis, mientras que la desaprobación se mantiene elevada, en 73.5%.

Juan Diego Zelaya Aguilar asumió la alcaldía del Distrito Central, consolidando la influencia del Partido Nacional de Honduras en Tegucigalpa. Foto cortesía
Juan Diego Zelaya Aguilar asumió la alcaldía del Distrito Central, consolidando la influencia del Partido Nacional de Honduras en Tegucigalpa. Foto cortesía

¿Cómo se distribuyen los liderazgos y el ánimo ciudadano en la región?

La República Dominicana encabeza la lista regional, con la alcaldesa de Santo Domingo como la mejor valorada de Latinoamérica. Panamá y El Salvador logran ubicarse entre las seis alcaldías con mejor percepción ciudadana, lo que pone de manifiesto el respaldo a los liderazgos actuales en ambas capitales.

Por otro lado, los mandatarios de Nicaragua, Costa Rica y Honduras ocupan posiciones intermedias, con tendencias que varían entre el alza y la baja, reflejando una opinión pública menos consolidada. La alcaldía de Guatemala aparece en los escalones más bajos del ranking, aunque con una leve mejoría en la valoración positiva.

Este panorama revela que, pese a las diferencias en aprobación y tendencia, la ciudadanía sigue de cerca el desempeño de sus alcaldes. El dato más destacado es el liderazgo sostenido de Carolina Mejía, quien se mantiene como referencia regional en respaldo ciudadano.

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