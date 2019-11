Entonces me genera la ilusión de que vamos a construir esa Argentina. Pero también me genera los miedos de que no se pueda. Porque yo hoy me acuerdo de haber estado el 31 de octubre de 1983, tendría 16, 17 años, vivía en Cañado Seco, un pueblito al Sur de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en el Norte de la provincia de Santa Cruz, estaría en cuarto, quinto año de la secundaria. Y me acuerdo que terminé ese lunes, terminé gimnasia en el colegio y me fui a hacer dedo. Este pueblito está a 17 kilómetros de Caleta y yo me iba a dedo y venía a dedo para ir a las actividades curriculares que no fueran puntualmente la clase. Me acuerdo que fui a hacer dedo y me levanta una camioneta de una empresa que se llamaba Estrafor. Y parece que venía de Comodoro esta camioneta, me lleva hasta Caleta, y al lado tenía un diario local, Crónica, que mostraba la imagen de Alfonsín y decía: “Ganó Alfonsín”. Y me acuerdo, debía ser un profesional vinculado a la perforación de pozos petroleros, yo era un joven, y él me decía “cambia la Argentina”. Yo creo que la Argentina que vivía en el 83 era mucho más justa que la que vivo hoy.