Fuertes lluvias provocan desborde de ríos y pérdida de ganado en río Blanco y Paiwas, Nicaragua

Ganaderos de la comunidad de Walana arriesgan sus vidas introduciéndose en las fuertes corrientes para evitar que sus animales sean arrastrados por el caudal.

Las intensas y constantes precipitaciones que han azotado la zona norte del territorio nacional han encendido las alarmas entre las familias del municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa. Durante la jornada de ayer, lunes 22 de junio, el notable incremento en el caudal de los principales cuerpos de agua puso en alerta máxima a varias localidades rurales.

La situación climática, que mantiene en vilo a los comunitarios, ya empieza a dejar sus primeras secuelas económicas y materiales, afectando directamente la actividad agropecuaria de la región. El fenómeno meteorológico ha impactado con especial fuerza a las comunidades por el desbordamiento de ríos, afectando los sectores de Walanita, San Luis y San Antonio.

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En estos puntos, los pobladores han permanecido bajo un monitoreo constante debido a la velocidad con la que el agua ha ganado terreno. A pesar de la magnitud de las corrientes y el desbordamiento de los ríos, los informes preliminares de las autoridades locales y los líderes comunitarios traen un alivio parcial: hasta el momento no se reportan viviendas anegadas ni inundaciones severas dentro de los cascos urbanos o zonas habitacionales.

En medio de una fuerte inundación, dos hombres no dudaron en arriesgar su integridad para salvar a dos vacas que habían quedado atrapadas por la corriente.

Sin embargo, el panorama en las zonas de producción y pastoreo es mucho más complejo. A través de diversos videos e imágenes difundidos de forma inmediata por los propios habitantes en las redes sociales, se logró constatar la fuerza del desbordamiento del río en la comunidad de Walana, jurisdicción de Río Blanco. Las corrientes anegaron extensas áreas destinadas a la agricultura y la ganadería, provocando severos daños en los cultivos locales que representan el sustento de decenas de familias campesinas.

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El sector ganadero ha sido el más golpeado por la crecida. Las impactantes imágenes mostraron los dramáticos esfuerzos de los productores locales, quienes arriesgaron sus vidas introduciéndose en las corrientes para rescatar a sus animales. Muchas reses tuvieron que ser guiadas y arreadas a contracorriente hacia zonas altas para evitar que la fuerza del agua las arrastrara y murieran ahogadas.

A pesar de la rápida acción de los finqueros, no todo el ganado pudo ser salvado. Los lugareños lamentaron profundamente la pérdida de tres reses que resultaron ahogadas tras ser arrastradas por el río desbordado en el sector de Wasayamba, ubicado en el municipio vecino de Paiwas. Esta pérdida representa un duro golpe económico para los pequeños productores de la zona, quienes dependen enteramente de sus animales para el comercio y la subsistencia diaria.

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Impactantes imágenes muestran las consecuencias de la crecida de un río en Wasayamba, Paiwas. Varios pobladores se unen para intentar recuperar el cuerpo de un semoviente que fue arrastrado por la fuerte corriente.

Pronóstico de INETER: Continuarán las bajas presiones y lluvias

El panorama a corto plazo obliga a las comunidades a no bajar la guardia. De acuerdo con el último informe emitido por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), las condiciones de inestabilidad atmosférica van a persistir durante los próximos días. Las autoridades científicas prevén una semana predominantemente fresca y lluviosa en gran parte del territorio nicaragüense.

Esta condición climática está directamente asociada al ingreso de la onda tropical número 10 de la temporada, la cual interactúa con sistemas de baja presión localizados sobre la región. Esta combinación generará cielos nublados, lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas, principalmente en las regiones del Norte y el Caribe del país.

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Ante este escenario, los Comités Municipales para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) junto a las brigadas comunitarias han recomendado a la población general, y en especial a los ganaderos, mantener vigilados los niveles de los ríos, evitar cruzar cauces o quebradas crecidas y trasladar de manera preventiva el ganado restante a las partes más elevadas de las propiedades para evitar nuevas tragedias