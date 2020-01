El macrismo dejó el gobierno el 10 de diciembre y cerró el año en los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con un pedido para que dos de sus funcionarios no sean enviados a juicio oral y público. Se trata del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, procesado porque como funcionario intervino en un negocio de Shell, empresa de la que tenía acciones, y la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, acusada por no haber controlado el caso.