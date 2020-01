El Poder Judicial es unos de los tres poderes del Estado y presupuesto del Estado de derecho. En dicho ámbito se dirimen conflictos de la índole más diversa. El incumplimiento de un contrato de alquiler, un despido laboral injustificado, la quiebra de un club de fútbol, un divorcio, la expropiación de depósitos bancarios, el arrebato de una billetera en el subte, un homicidio, el tráfico de estupefaciente, una estafa millonaria al estado, un caso de corrupción, etc. La mayoría de los asuntos que atañen a un ciudadano, a un grupo de ellos o a la sociedad en su conjunto, pasan por el sistema de administración de justicia y en particular, por la justicia penal (desde ya, hay un importante número de casos que no son denunciados).