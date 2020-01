La muerte de Nisman no es la única investigación que concentra la dupla de Taiano-Ercolini. Son nueve expedientes que van desde las amenazas que recibía Nisman hasta la hipótesis de una liberación de la zona en Puerto Madero. La más conocida, sin embargo, es la causa del encubrimiento en donde están acusados la ex fiscal Viviana Fein, el juez Manuel De Campos, el ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Di Santo, entre otros, porque Taiano cree que las irregularidades que se detectaron en el hallazgo del cadáver buscaron en realidad encubrir el homicidio. Los apuntados en ese dictamen niegan esa versión. Desde al menos un año en los tribunales de Comodoro Py se afirma que el fiscal activará en breve las indagatorias para los imputados. Después del triunfo del Frente de Todos en la elecciones, se desinfló la firmeza y ahora las fuentes responden: “Las indagatorias se van a pedir pero no sabemos cuando”.