El Gobierno oscila entre las novedades del caso Adorni y la recuperación económica tras la baja de la inflación

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el vocero Manuel Adorni

“Estamos en un escenario complejo, pero vamos a mejorar”, planteó ante Infobae una fuente, más en tono de deseo que de certeza. Minutos antes, el INDEC había revelado el dato de inflación de abril, que se ubicó en 2,6% y marcó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. En medio del mensaje del presidente Javier Milei en X, que habló de emprender el camino del “retorno” a “la normalidad”, persiste un tema que continúa instalado en la agenda mediática: la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Horas antes de conocerse el índice inflacionario, las declaraciones del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa del ministro coordinador en el country Indio Cuá, volvieron a ubicar al funcionario en el centro de la escena, a más de dos meses del estallido de la polémica. En paralelo, la diputada Marcela Pagano denunció a Francisco Adorni, hermano del exvocero, también por presunto enriquecimiento ilícito.

PUBLICIDAD

Desde el entorno del legislador sostuvieron ante este medio que hubo un error en la carga de datos y garantinzaron que su patrimonio está compuesto por un duplex que adquirió en 2016 mediante un crédito hipotecario UVA con vencimiento en 2031 y una Jeep Renegade modelo 2020.

Pese a la persistencia del tema, los Milei dan sobradas muestras de respaldo al funcionario y descartan que la polémica impacte en el rumbo económico. Incluso, el Presidente se mostró dispuesto a sostener a quienes considera inocentes por encima de cualquier costo político. Lo dejó en claro durante la última reunión de Gabinete, luego de que la senadora libertaria Paricia Bullrich exhibiera autonomía sobre el tema.

PUBLICIDAD

Javier Milei junto a Manuel Adorni, Pablo Quirno, Mario Lugones y Diego Santilli en la previa de AmCham

“Al Gobierno le chupa un huevo el caso Adorni”, sintetizó una inobjetable fuente ante este medio. En Casa Rosada trabajan con la mira puesta en consolidar el repunte económico que les permita llegar competitivos a 2027 con el ministro coordinador dentro del esquema. “No creo que afecte en nada lo de Adorni a la recuperación económica”, coincidió otra voz del ecosistema libertario.

En la misma línea, otro funcionario resumió: “Nos reímos cuando instalaron el ‘Riesgo Adorni’ justo el día en que el Riesgo País quebró los 500 puntos. Hablan de que el tema impacta en la economía y vemos cómo la inflación baja, el Riesgo País perfora esa barrera y los indicadores empiezan a mejorar. Nos causa gracia”.

PUBLICIDAD

El descenso inflacionario entusiasma a la administración libertaria, pese a que se superó la previsión inflacionaria oficial para 2026 en el primer cuatrimestre y se aplazan las promesas de quebrar el 1% en el dato. El Presidente le atribuyó el estancamiento económico al impacto de la guerra en Medio Oriente y a los intentos “desestabilizadores” de la oposición.

En ese escenario, el Gobierno se aferra al 2,6% de abril como el puntapié inicial para consolidar los pronósticos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que a partir de junio el país transitará los “mejores meses”. "El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, sostuvo el libertario en declaraciones al streaming Neura.

PUBLICIDAD

“Es un buen dato. Cuando el dato fue malo, Milei puso la cara y dijo que no le gusta. Lo que importa es la tendencia y las expectativas. Se está recuperando la expectativa y lo de quebrar el 1% va a pasar porque la política fiscal y monetaria está diseñada para que dé cero”, prometieron en la misma línea desde uno de los despachos de Balcarce 50.

El presidente Javier Milei junto al triángulo de hierro y Manuel Adorni

Sin embargo, en paralelo conviven una serie de factores que complican la dinámica cotidiana de la gestión. Los persistentes movimientos en la causa que involucra al ministro coordinador obligan a la plana mayor del oficialismo a reforzar el blindaje político, en medio de los intentos por hacer equilibrio ante la marcada interna que divide a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, del asesor presidencial Santiago Caputo.

PUBLICIDAD

El complejo combo da el saldo de una gestión empantanada que desde hace semanas se esfuerza por recuperar la iniciativa. No es casual que después de haber intentado negarlo, la Casa Rosada admitiera una caída en la imagen de la administración. Lo llamativo es que desde los dos extremos de la grieta detectaron que, en los últimos días, el número se mantienen estable y coincidieran en que la llave para destrabar la situación, con la mira en los deseos reeleccionistas de Milei en 2027, está en la situación económica.

“Hay que dejar que la economía haga su trabajo, pero vamos a llegar bien al 2027″, precisaron desde el karinismo. “La suerte electoral del Gobierno está sujeta al éxito de la economía y estamos repuntando”, convinieron desde el entorno del consultor.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el mandatario ratifica a Adorni y multiplica los gestos hacia los dos actores centrales de su entorno, que —aseguran— no tienen vínculo desde hace meses. Con la idea de motorizar la actividad, la mesa política discute los próximos pasos para encarar la agenda legislativa pendiente mientras el ministro coordinador ordena la presentación para anticipar su declaración jurada.

El vocero presidencial Manuel Adorni, el gobernador Alfredo Cornejo y Horacio Marín en la inauguración del Parque Solar El Quemado, un hito para la energía renovable en la región

En ese marco, algunos sectores apuestan a construir un acuerdo macro con gobernadores aliados que “demuestre sustentabilidad hacia adelante”, mientras que otros aspiran al tener el acompañamiento legislativo para luego avanzar en las negociaciones electorales rumbo a 2027. “Si empezás a tener inconvenientes en el Congreso antes de tiempo, se te puede complicar”, advirtieron en los pasillos de Balcarce 50.

PUBLICIDAD

Pese a las diferencias, en el oficialismo descartan que la puja interna altere el rumbo económico, aunque reconocen que complejiza el funcionamiento diario de la administración. “No creo que la interna afecte la recuperación. Lo que puede afectar es el día a día de la gestión o la gobernabilidad”, concluyó un alfil que milita en uno de los sectores en tensión.

En la Casa Rosada saben que el tiempo para recuperar la iniciativa no es infinito. “Lo estamos intentando hace más de 60 días”, garantizan. Con el peronismo replegado, y con sectores aliados que empiezan a reclamar definiciones, depositan las expectativas en que la desaceleración inflacionaria reordene el clima político y social. Mientras tanto, tachan los días en el calendario para el inicio del Mundial que creen que puede contribuir a descomprimir la agenda y ganar tiempo para que la economía termine de mostrar señales más contundentes de recuperación.

PUBLICIDAD