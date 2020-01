Alberto Fernández evita mirar hacia atrás. Y en despachos oficiales prefieren no hablar de la herencia recibida de Mauricio Macri o de la última gestión Kirchner. Al menos no es la constante, aunque cada tanto se señale alguna responsabilidad de Juntos por el Cambio como las reformas en la Casa Rosada, las obras públicas frenadas o el escándalo que desató Sergio Massa con la revelación sobre el pago de entradas de fútbol que involucra a Boca Juniors y a Aysa. El silencio fue también la respuesta durante la última semana para el caso Alberto Nisman. Excepto cuando el Presidente cayó en la tentación de responder en una entrevista en vivo en la que cuestionó la pericia de Gendarmería que establecería que el ex fiscal del caso AMIA no se suicidó sino que lo mataron.