Wertheimer sí sabía que Nisman era su vecino y lo conoció por un problema doméstico que tuvo en 2013. “Se me empezó a inundar el departamento. Como eso fue de madrugada, tipo 2 o 3 de la mañana, le empecé a tocar el portero para que corte el agua y no haya que cortar la de todo el edificio, pero él no respondía. Al día siguiente llamé nuevamente al Dr. Nisman, le dije que se tendría que hacer cargo de los daños, a lo cual me dijo que no habría problema, que le dijera cuanto salía y él lo pagaría. Me dijo que trabajaba mucho y que a la noche cuando se acostaba no escuchaba nada, y que por eso no había escuchado el timbre. En ese momento yo no sabía que era fiscal, para mí era un vecino más. Me enteré que mi vecino era el Dr. Nisman porque luego me lo dijo alguien de la administración. Al tiempo Nisman se presentó y me pagó los arreglos”, relató.