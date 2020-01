El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, ratificó que no irá al acto promovido en las redes sociales y empujado por los dirigentes Patricia Bullrich, Waldo Wolff y Carrió. “Se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional”. Y añadió el titular de la DAIA: “Se realizará en un horario de Shabat (un día religioso para la comunidad judía), por lo que no ha terminado el respeto al día sagrado; luego, sospecho que algunos miembros podrán ir, pero insisto, de forma personal”.