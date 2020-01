En este caso, desde la Cancillería aclararon que la misma resolución de Solá hizo una aclaración para aceptar el ingreso de Lugo, aunque el Gobierno no la reconoce como embajadora de Venezuela. Aseguran que entró con pasaporte de “turista” y que la Argentina sólo mantendrá relaciones con el actual encargado de Negocios de Maduro, Valero Núñez. De todas maneras, Lugo asiste cotidianamente a la sede de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires y ostenta un cargo que no tiene o que al menos no está sustentado en los papeles y acreditado por el gobierno de Alberto Fernández. Pero desde la Casa Rosada dijeron que no harán nada por expulsar a la enviada de Maduro de la Argentina.