En su declaración indagatoria ante Bonadio, Oyarbide había señalado que cuando investigó a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner por el delito de enriquecimiento ilícito, el ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, le llevó a su despacho en Comodoro Py las declaraciones juradas del por entonces matrimonio presidencial . También indicó que varias personas le pidieron que sobreseyera a los Kirchner en esa causa y que entre ellos estaban Fernández -auditor designado por el peronismo- y quien condujo con aval del Gobierno tanto el espionaje como la relación con los tribunales entre 2003 y 2014 y con el ex director de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso.