Según explicó, "en esa ocasión me solicitaron que resuelva la causa ese mismo fin de semana. Yo respondía que yo era un ser humano, que tenía que evaluar la prueba, analizarlo, verlo, con mis ojos y con los secretarios. No oír algo tan sencillo como lo que ellos me lo pedían. Ellos querían ese día o ese día". "La orden partía directamente de Néstor Kirchner, así me lo refirieron ellos. Ambos llevaban la voz cantante. Es decir, Cristina y Néstor Kirchner. Se encargaron de remarcar el interés urgente y gigante que tenía el presidente de que todo eso tuviera inmediata resolución. No me refiero días sino horas", explicó.