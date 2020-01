Me parece que esa hubiera sido una medida justa, sobre todo, en un momento en el que nosotros no estamos haciendo las mismas medidas para los que visitan a la Argentina y los brasileños tampoco. No vivimos en una isla: Argentina es una gran país, rodeado de un montón de países y nos precisamos todos. Argentina tiene sus problemas, pero nosotros también tenemos los nuestros. Entonces, ¿Cuál es la salida? ¿Nosotros vamos a resolver los nuestros y se van al tacho todos los acuerdos del Mercosur?. ¿Nos vamos a negociar con los chinos, con los coreanos...? Así se empieza. Pero, así no nos sirve a ninguno.