Si eso ocurría, el fiscal Abel Córdoba pasaría a tener un rol determinante. Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguran que el fiscal acusará a Báez y al resto de los acusados por las maniobras de lavado de dinero, aunque no mencionaría la obra pública en Santa Cruz como delito precedente. No es un dato menor: ese juicio tiene a la ex Presidenta como uno de los principales acusados.