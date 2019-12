Con respecto a las críticas de la oposición hacia el paquete de medidas, Fernández aclaró: “Nunca me enojé con la palabra ajuste. A mi lo que me preocupa es que se entienda qué estamos ajustando, es otra cosa que hay que aclarar porque se las han pasado hablando de congelamiento de las jubilaciones y no es cierto. En diciembre todos los jubilados recibieron un aumento cercano al 9% y en marzo todos recibirán otro” , manifestó sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días.