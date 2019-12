Nivello fue el primer ex funcionario kirchnerista en admitir haber entregado dinero como parte del circuito de recaudación que describió en sus cuadernos Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. En esas anotaciones, Nivello aparece como la persona que entregó al secretario de Baratta -en ese momento número dos de Julio De Vido- en dos oportunidades un total de 1.250.000 dólares. En su declaración, el ex subsecretario de Obras Públicas admitió que le entregó dinero al secretario de Baratta en dos ocasiones durante 2015 pero precisó que no se trataba de sobornos sino de plata destinada a la campaña electoral. Además negó que fueran dólares, como había escrito Centeno en sus cuadernos, sino pesos, ya que los aportes para la campaña electoral siempre se hacían en moneda nacional. Asimismo, al declarar, afirmó que fue José López quien le había dado instrucciones para que llevara el dinero a Baratta.