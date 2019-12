-No tuve que pensarlo mucho. Alberto Fernández me invitó a participar de este lanzamiento y yo no vi ninguna razón para no hacerlo. Si el Gobierno de mi país decide ocuparse de un tema sobre el cual yo vengo insistiendo hace muchos años, no tengo ninguna razón para no formar parte de eso, en la medida en que pueda, que siempre es muy pequeña.