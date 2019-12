“Tuvo la gentileza de traerme un libro de él que se llama El hambre y nos pusimos a hablar, y me dijo que habría que meter a toda una sociedad en eso, no debería ser un tema de uno, ni de un ministro, ni de un presidente, meter a todos en conjunto en esa idea”, contó. Luego remarcó: “Por eso, la verdad es que este plan no es el plan del Gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina”. “No soy el dueño de este plan, ya pagué el copyright a Martín. No soy el dueño de este plan, los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre”, agregó.