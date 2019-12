El fallo fue firmado por el juez federal Luis Rodríguez, en base al dictamen de la fiscal Paloma Ochoa que entendió que no existían fundamentos para sospechar de su accionar. La representante del Ministerio Público determinó que no habían existido sobornos en el sorteo por el cual el caso Oil Combustibles quedó en manos de la Sala I, integrada por Ballestero y Farah. También dispuso medidas para analizar el patrimonio de ambos y no encontró irregularidades.