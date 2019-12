Como vocales, el Ejecutivo propuso a Massot, ex diputado crítico de la estrategia electoral de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones y hombre de confianza del ex presidente de la Cámara Baja Emilio Monzó, al ex ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad Franco Moccia y a Gastón Rossi, quien se desempeña ya en ese puesto; en tanto que por la oposición se planteó el nombramiento de Delfina Rossi, quien fue directora del Banco Nación.