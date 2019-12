Desde que el proceso electoral fue perfilando el triunfo del Frente de Todos, hubo planteos más crudos para desacreditar no una prisión en particular sino todas las investigaciones sobre hechos de corrupción en la anterior gestión kirchnerista. Y no se habló únicamente de lawfare. La ex Presidente y ahora vice dijo en la misma noche del martes en Plaza de Mayo que prácticamente buscaron “desparecerlos”.