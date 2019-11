En este momento del almuerzo, los embajadores de la UE ya habían asumido que Fernández no era una mascara de Fernández de Kirchner y que sus ideas para Europa tienen una previsibilidad que no esperaban. Los representantes de la Unión Europea no conocían al presidente electo -con excepción del embajador de España-, y sonrieron satisfechos cuando escucharon su discurso “europeísta”.