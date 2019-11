La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó hoy en la conferencia de prensa que se realizó tras la reunión de Gabinete nacional que al menos cinco ex funcionarios bolivianos de Evo Morales cruzaron la frontera buscando tranquilidad dada la inestabilidad en su país, aunque no solicitaron asilo. En realidad no fue precisa con el número, ya que dijo “un puñado, menos de seis”. “Ingresaron normalmente como turistas, dijeron quiénes eran, y suponemos que tienen familiares aquí en la Argentina, pero no vamos a dar sus nombres porque queremos que estén seguros y que no teman por su integridad”, dijo la funcionaria.