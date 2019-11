El desdoblamiento de las elecciones tuvo a principio de año varias semanas de debate tanto en el Poder Ejecutivo Nacional, como en el Provincial. El equipo de Vidal apostaba a que adelantando los comicios en la provincia, la gobernadora al no estar atada a la figura de Macri podría vencer a Kicillof, sobre todo resolviendo la contienda electoral con anterioridad a la profundización de la crisis económica que tuvo su pico luego de las PASO del 11 de agosto. El desdoblamiento hubiese ayudado a ganar a Macri porque iba a desencajar el aparato partidario de los intendentes del PJ, sostenían desde la gobernación. Desde la Rosada le bajaron el pulgar a esa alternativa y finalmente, Vidal y Macri compitieron el mismo día. La más perjudicada fue la mandataria provincial ya que practicamente luego de las Primarias su suerte estaba echada: tenía que revertir en octubre los casi 20 puntos de diferencia que le sacó el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, en unos comicios donde la legislación bonaerense no permite ir a balotaje. El malestar del entorno de Vidal apuntó directamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña.