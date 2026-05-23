El Ejército de Guatemala refuerza la seguridad en la frontera con Honduras

El Ejército de Guatemala intensifica operaciones de seguridad y vigilancia en la frontera con Honduras tras los recientes ataques armados./(Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala mantiene operaciones de seguridad y vigilancia en puntos fronterizos con Honduras, mientras la Policía Nacional Civil ha desplegado más efectivos, luego de los recientes ataques armados en el vecino país que dejaron más de 20 muertos.

La respuesta coordinada busca fortalecer la seguridad nacional y evitar el ingreso de sospechosos vinculados a las agresiones ocurridas en territorio hondureño.

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La escalada de violencia registrada en Honduras forzó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas.

El Ejército de Guatemala, en coordinación con fuerzas de seguridad civil, realiza patrullajes terrestres, instala puestos de control y ejecuta labores de reconocimiento en diferentes tramos de la frontera, principalmente en los departamentos de Izabal, Zacapa y Chiquimula.

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De acuerdo con un comunicado oficial, estas acciones forman parte de la Operación Cinturón de Fuego, que busca “fortalecer la seguridad exterior del país y mantener el control en áreas estratégicas”.

Las unidades militares mantienen presencia permanente en los sectores limítrofes para prevenir actividades ilícitas y resguardar la soberanía nacional.

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Según el Ejército, “estas acciones fortalecen la vigilancia permanente en el territorio guatemalteco, donde se mantienen condiciones de normalidad”. Imágenes difundidas por la institución muestran a soldados patrullando zonas rurales, instalando retenes y recorriendo caminos de difícil acceso.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) confirmó ayer que se incrementó el despliegue policial tras los ataques armados que provocaron múltiples víctimas en Honduras, incluyendo agentes de seguridad y civiles.

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El refuerzo policial responde a la magnitud de los hechos, atribuidos a disputas entre pandillas hondureñas por el control de territorios para actividades ilícitas.

Las fuerzas armadas mantienen presencia permanente en zonas rurales y pasos fronterizos para prevenir actividades ilícitas y proteger la soberanía nacional./ (Ejército de Guatemala)

La PNC informó que la vigilancia se extendió a rutas principales, caminos alternos y puntos ciegos de la línea limítrofe, con el objetivo de evitar el ingreso de individuos vinculados a los crímenes, así como proteger a las comunidades guatemaltecas cercanas a la frontera. “Se mantienen operativos conjuntos para dar seguimiento a los recientes hechos violentos ocurridos en Honduras, con el objetivo de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de personas vinculadas a estos crímenes”, señaló la institución.

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El intercambio de información y la coordinación en tiempo real entre las fuerzas de seguridad de ambos países buscan identificar y capturar a los sospechosos que puedan intentar huir hacia Guatemala. Las autoridades enfatizaron que, ante la detección de ingresos ilegales, procederán a la captura de los involucrados.

En la última jornada, habitantes de comunidades fronterizas en Izabal y Chiquimula reportaron un marcado aumento en el movimiento de patrullas, el establecimiento de retenes y la presencia de operativos sorpresa en áreas rurales. El refuerzo de la vigilancia incluye no solo los pasos formales, sino también zonas rurales consideradas sensibles por los antecedentes de tránsito ilícito.

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Guatemala reforzó la frontera con Honduras tras ataques armados que dejaron más de una decena de muertos en territorio hondureño. (Cortesía: PNC de Guatemala)

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, uno de los hechos más graves ocurrió en la aldea Corinto, municipio de Omoa, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado con presuntos miembros de estructuras criminales. El saldo parcial ascendió a cinco policías muertos y al menos cuatro supuestos pandilleros detenidos. Honduras respondió con el despliegue de unos 700 efectivos y el apoyo de diversas unidades militares para localizar a los responsables y a agentes desaparecidos.

La consecuencia inmediata en el plano binacional fue el endurecimiento del control del lado guatemalteco, con el fin de bloquear cualquier intento de huida de los atacantes. La PNC guatemalteca afirmó que mantenía comunicación constante con sus homólogos hondureños para coordinar acciones conjuntas y monitorear áreas de difícil acceso.

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Las autoridades de ambos países investigan a la estructura criminal responsable de los ataques, mientras la tensión se mantiene elevada en la zona fronteriza. Las medidas adoptadas por Guatemala buscan garantizar la tranquilidad en las comunidades limítrofes y evitar la expansión de la violencia, en un escenario marcado por la disputa de pandillas y el tráfico ilícito en la región.

La cooperación bilateral y el refuerzo de la seguridad en la frontera permanecen activos, con patrullajes y controles permanentes que buscan evitar el ingreso de personas vinculadas a los hechos violentos y proteger la integridad de la población guatemalteca.

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