La unidad del peronismo no prosperó en Salta. Fue una de las pocas provincias en las que no pudo ganar el candidato del Frente de Todos. Sin embargo, el que ganó fue un peronista. Gustavo Sáenz, flamante gobernador electo, es un peronista que formó un rompecabezas con los 14 partidos que integran el Frente Sáenz Gobernador, espacio político que sostuvo su candidatura. En el núcleo de ese esquema está el PRO, que en la provincia del norte se mueve por separado de la UCR. Cambiemos no existe en Salta.