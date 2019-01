"En el 2015, María Eugenia sacó 39,42%, y tuvo el beneficio del corte de boleta de peronistas que no querían saber nada con Aníbal Fernández (que sacó 35,28%). Hubo una diferencia ínfima y ya no habrá corte de boleta en esta elección", agregaron. Y pronosticaron que "una elección unificada no solo pone en riesgo la gobernación, también compromete el futuro de Mauricio, porque aún ganando la Presidencia será muy difícil gobernar si perdió la Provincia".