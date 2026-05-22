Política

La oposición presiona el debate por IOMA y Kicillof responsabiliza a la Nación por el desfinanciamiento

Crecen pedidos de informe y los distintos bloques quieren que el presidente del Instituto, Homero Giles, asista a la Legislatura. El ministro de Salud bonaerense detalló que aumentaron las consultas y prácticas ante la caída en el uso de prepagas y enfatizó que Nación le debe $20 billones a PBA

Guardar
Google icon
Kicillof y Nicolás Kreplak
Kicillof responsabiliza a la Nación por el desfinanciamiento en Salud

En la semana de la Marcha Federal de Salud, la oposición en la provincia de Buenos Aires y el gobierno provincial volvieron a poner en debate el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). A los pedidos de informes que se giran en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense, se le sumó el reclamo por la presencia del presidente del organismo, Homero Giles, en la Legislatura o, en su defecto, del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak; quién en las últimas horas se refirió al tema y además explicó que IOMA no escapa a la situación generalizada de las obras sociales producto del desfinanciamiento del gobierno nacional y, en instancia superior, al programa económico de la administración Milei.

Este jueves, diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza fueron hasta el edificio central de IOMA en La Plata y presentaron en la mesa de entrada un escrito consultando sobre la actual crisis y exigiendo información sobre la deuda, cobertura y situación de los afiliados. En esa nota, dejada en mesa de entrada, hay consultas sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria, entre otros puntos. Además, el informe reúne proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social, presentados tanto en el Senado como en Diputados durante los últimos períodos legislativos.

PUBLICIDAD

Legisladores de La Libertad Avanza PBA en IOMA
Diputados y Senadores de LLA en Buenos Aires se presentaron en IOMA con un pedido de información

El tema no es nuevo. El diputado por el PRO Fernando Rovello fue uno de los primeros legisladores que presentó distintas iniciativas al respecto. A principios de 2024 pidió la interpelación de Giles. No consiguió los votos necesarios. Ahora forma parte de un grupo de legisladores que semanas atrás volvieron a pedir lo mismo. El proyecto pidiendo la presencia del titular de IOMA en Diputados lleva las firmas de Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matías Civale (UCR+Cambio Federal), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Alejandro Rabinovich (PRO). Fue luego de la medida de fuerza que llevó adelante la Agremiación Médica Platense y el reclamo que los cuidadores que prestan servicio a través de IOMA llevaron hasta la puerta de la gobernación provincial.

“Hace 6 años que gobiernan la Provincia y los afiliados al IOMA sufren falta de cobertura , deterioro y abandono total; las deudas del Instituto con los municipios vienen incrementándose desde hace tiempo y la falta de gestión y voluntad política para resolver estructuralmente que la obra social funcione no existe”, planteó Rovello ante la consulta de este medio. El día de la apertura de sesiones, Rovello le planteó el tema a Kicillof cuando lo recibió en el marco de la comisión de recibimiento en Diputados.

PUBLICIDAD

Fernando Rovello
El diputado del PRO, Fernando Rovello

Días atrás también se presentó un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento del funcionamiento de IOMA. La propuesta, impulsada por la legisladora, Priscila Minnaard tendrá por objeto fiscalizar el estado prestacional, financiero y administrativo del IOMA, auditar la transparencia en el manejo de sus recursos y proponer planes de normalización para garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Además plantea que ni la presidencia ni la secretaría de dicha bicameral sea ocupada por un legislador del mismo espacio político que el Ejecutivo actual.

Cualquier pedido de interpelación o solicitud de informe por este tema debe tratarse en la comisión de Salud Pública. Este viernes se conocieron la integración y conducciones de las comisiones en Diputados. En la Cámara baja, Salud, quedó para el legislador del peronismo, Martín Rodríguez, ex número 2 de PAMI, durante el gobierno del Frente de Todos. Rodríguez, al igual de Giles y Kreplak, forman parte de La Cámpora.

En la administración bonaerense reconocen que el IOMA, -que posee al año 2025 2.132.113 afiliados- entre obligatorios y voluntarios, tuvo que aumentar su nivel de presentación ante la “caída” del resto de las obras sociales o prepagas. La migración la aducen principalmente al programa económico de Milei. Es uno de los factores que estresaron la capacidad de respuesta de la obra social de los empleados públicos bonaerenses y municipales. Tras la Marcha Federal de Salud, el ministro Kreplak planteó que “frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”. El integrante del Gabinete de Kicillof sostuvo que el sistema sanitario argentino “atraviesa una situación crítica como consecuencia directa de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional” y advirtió que “todos los sectores están siendo afectados: hospitales públicos, obras sociales, clínicas privadas, trabajadores de la salud, jubilados y pacientes”.

En 2024, Kreplak brindó un informe ante los senadores y diputados provinciales. Semanas atrás se cumplieron dos años de ese encuentro. Lo recordó el senador Marcelo Leguizamón (Hechos). Si bien reconoció la presencia en ese momento de Kreplak -“fue de los pocos ministros del gobierno de Kicillof que vino a la Legislatura”, dijo- planteó que en ese momento se había acordado una reunión con Giles “que jamás ocurrió”.

“Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo la cobertura”, refutó Kreplak. La oposición buscará que el ministro o Giles comparezcan a la Legislatura

Temas Relacionados

IOMANicolás KreplakHomero GilesAxel KicillofSaludAgremiación Médica PlatenseFernando RovelloLa Libertad AvanzaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El peor daño que tiene la economía lo genera Adorni”, dijo el sindicalista petrolero Jorge Avila

Luego de asumir su cuarto mandato al frente del gremio en Chubut, el dirigente y diputado nacional habló de los desafíos de su sector y reveló que creará un partido de extracción gremial para competir en 2027

“El peor daño que tiene la economía lo genera Adorni”, dijo el sindicalista petrolero Jorge Avila

El Gobierno anunció el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó

El Poder Ejecutivo mandará la tercera tanda de proyectos desde que inicó el período de Sesiones Ordinarias. Aparece el Super RIGI como prioridad

El Gobierno anunció el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó

La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el sindicato

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se basa en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” de la votación realizada en la Seccional Zárate-Campana del gremio metalúrgico, que fue impugnada por la lista opositora

La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el sindicato

Carlos Kikuchi: “El presidente Milei no va a prescindir de Karina ni de Santiago Caputo”

El senador bonaerense y ex jefe de campaña de Milei señaló que ambos sectores de la interna libertaria tienen “una visión a todo o nada”. Además, anticipó: “Bullrich está armando su propio partido”

Carlos Kikuchi: “El presidente Milei no va a prescindir de Karina ni de Santiago Caputo”

Argentina acordó con Estados Unidos la incorporación de drones y tecnología militar para vigilar el Mar Argentino

El convenio prevé la llegada de drones V-Bat, nuevas aeronaves de patrullaje y sistemas de inteligencia para reforzar el control sobre la pesca ilegal y ampliar la vigilancia en la zona económica exclusiva argentina

Argentina acordó con Estados Unidos la incorporación de drones y tecnología militar para vigilar el Mar Argentino

DEPORTES

Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

Independiente enfrenta a Unión en Rosario por el pase a los octavos de final de la Copa Argentina

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación tras los problemas en la práctica: largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Qué dijo Franco Colapinto tras clasificar 13° en Canadá luego de sufrir problemas mecánicos en su Alpine

El minuto fatal de Nico Varrone en la Fórmula 2: estaba 2°, no logró cerrar su vuelta y largará 12° el Gran Premio de Canadá

TELESHOW

Emotivo homenaje a Roberto Carnaghi por su aporte cultural y trayectoria artística

Emotivo homenaje a Roberto Carnaghi por su aporte cultural y trayectoria artística

El verdadero significado de acariciar un cerdo en Japón, la llamativa actividad de la China Suárez y Mauro Icardi

La respuesta de Dicky Diotto tras las acusaciones de María Fernanda Callejón y la condena: “Un fallo a medida , prejuicioso y jurídicamente escandaloso”

Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Wanda Nara conduzca un Martín Fierro: “¡No le va a ir nadie!”

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

INFOBAE AMÉRICA

La CONRED declara alerta amarilla ante escasez de lluvias y calor en Guatemala

La CONRED declara alerta amarilla ante escasez de lluvias y calor en Guatemala

Emiratos Árabes Unidos se une a Arabia Saudita y Qatar para instar a Donald Trump a no reanudar la guerra

El régimen de Nicaragua rechaza la acusación estadounidense contra Raúl Castro

El calor no da tregua: Panamá registró el 19 de mayo sensación térmica de 41.8°C

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia