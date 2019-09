El video es una expresión pública de lo que ya se comentaba en los despachos de los alcaldes tras el resultado de las PASO, que se vio reflejado en una catarsis generalizada en el Foro de Intendentes que se llevó a cabo a los diez días de las elecciones Primarias, y en donde incluso se desató una serie de reproches hacia María Eugenia Vidal. Se lamentó una y mil veces no haber desdoblado la elección bonaerense de la nacional. "La boleta completa no va más", manifestaron en aquella oportunidad los intendentes que decidieron municipalizar la elección lejos de la figura del Presidente y, en algunos casos también de la gobernadora. Desde Provincia se acordó que no habría "críticas ni bajada de línea en ese aspecto", afirmando que los alcaldes tendrían vía libre para diseñar la estrategia de campaña más acorde con el objetivo de conservar el territorio.