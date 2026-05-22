La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el sindicato

Abel Furlán, líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), luego de haberse declarado ganador en el congreso nacional del gremio

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones sindicales de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

La Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó esa decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense de Campana. El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

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El fallo indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso y que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana, presentó una denuncia por irregularidades ante la Junta Electoral de esa seccional el 3 de marzo en la que reclamó pérdida de confianza en el proceso electoral y solicitó que la elección se realizara en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día. De acuerdo con el expediente, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó estos pedidos y optó por extender las elecciones a 3 jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta.

Policías durante la elección en la UOM Zárate-Campana

Según los jueces, no quedó probado que la Junta Electoral notificara formalmente a la Lista Naranja una respuesta fundamentada a su impugnación antes de la culminación de los comicios. El tribunal observó que la supuesta notificación presentada como prueba no resultó válida, ya que no hubo constancia fehaciente de su envío, ni tampoco se ofreció prueba informativa adicional por parte de las autoridades demandadas.

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Entre los argumentos centrales, los camaristas remarcaron que la extensión de la elección durante 3 días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio. El fallo consideró además que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.

La sentencia, además, señaló que las autoridades lideradas por Furlán ofrecieron, como medida de seguridad, la posibilidad de que los apoderados opositores pernoctaran en la sede sindical para custodiar las urnas, lo cual fue calificado por la Cámara como una medida “inaceptable e irrazonable”, inadmisible para garantizar la inviolabilidad de las urnas.

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Angel Derosso, candidato opositor en la UOM Zárate-Campana

El pronunciamiento judicial también invalidó la proclamación de ganadores de la lista Violeta y Azul, del oficialismo, realizada en la seccional Zárate-Campana al término del escrutinio final, y ordenó el cese inmediato de todos los funcionarios electos, entre ellos Abel Furlán como titular de la seccional y los miembros del Colegio Electoral vinculados con esa elección.

A nivel nacional, el tribunal determinó que la nulidad de la elección en Campana “impactó directamente en la conformación del Colegio Electoral” que eligió a Furlán como secretario general nacional de la UOM el 18 de marzo, por lo que consideró que la validez de ambos procesos era inescindible. En consecuencia, declaró la nulidad de la elección nacional y dispuso el cese inmediato de Abel Furlán como secretario general nacional, junto con los otros integrantes del secretariado.

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La Sala VIII de la Cámara de Apelaciones delTrabajo instruyó la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional, designando como interventor al Dr. Alberto Biglieri, y le otorgó un plazo de 180 días para convocar a nuevas elecciones bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.

El congreso nacional de la UOM reeligió a Abel Furlán el 18 de marzo, pese a que el día anterior fue suspendido por la Justicia

La sentencia también estableció que el sindicato metalúrgico permanece acéfalo tras el cese de todas las autoridades surgidas de los comicios anulados y justificó la intervención como una medida judicial adecuada para restaurar el derecho a la libre asociación sindical, conforme lo previsto en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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El 17 de marzo, un día antes del Colegio Electoral de la UOM nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospuso la elección del Secretariado Nacional del sindicato prevista para el día siguiente, tras la denuncia por irregularidades en los comicios de principios de marzo en aquella filial gremial.

Sin embargo, en abierto desafío a la Justicia, Furlán hizo igual el congreso suspendido y fue reelegido como líder de la UOM a nivel nacional por un período de 4 años tras el apoyo de 48 de las 53 seccionales en la votación, de la que participaron 270 de los 276 delegados.

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Abel Furlán posa durante la votación en la UOM Zárate Campana

“No fuimos notificados de nada”, argumentó ante Infobae un allegado a Furlán cuando fue consultado sobre por qué se hizo el congreso de la UOM pese a que hace 24 horas fue suspendido por orden de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Condena de la CGT

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La CGT rechazó rápidamente el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en contra de Furlán y advirtió que “intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”.

En un mensaje publicado en las redes sociales, que lleva el título “No a la intervención de la UOM”, la central obrera afirmó: “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero”. Y agregó: “La defensa de la democracia sindical no se negocia”.

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