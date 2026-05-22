Roberto Petersen habló de la salud de su hermano tras el primer día de internación: "Lo del brote psicótico no es cierto"

Christian y Roberto Petersen el día que ganaron el Martín Fierro de Cable 2018

La familia del chef argentino Christian Petersen desmintió con firmeza los rumores sobre un posible episodio psiquiátrico tras su reciente internación en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Según su hermano Roberto Petersen, socio de Christian en numerosos programas de cocina, el ingreso “responde exclusivamente a la regularización de su medicación cardíaca, conforme a lo pautado por sus médicos”, y el cocinero permanece estable, de acuerdo con los partes médicos, según le contó en un mensaje de Whatsapp a la periodista Maribel Leone, que lo publicó.

El actual estado de Christian Petersen es clínicamente estable según el parte del Hospital Alemán. Sus médicos indicaron que la internación es preventiva y responde a ajustes de su tratamiento cardíaco. La familia remarca que no existe descompensación por estrés ni crisis psiquiátricas, pidiendo cautela frente a versiones infundadas.

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Roberto Petersen, chef como su hermano, también negó categóricamente cualquier episodio psiquiátrico de Christian y calificó de falsas las versiones que circularon en las últimas horas que ingresó con un brote psicótico a la institución médica.

El hermano del reconocido cocinero añadió que Petersen “lleva cuatro meses estable y con una mejoría progresiva”, insistiendo en que la internación fue decidida por los especialistas como parte del seguimiento planificado. Así, su entorno enfatizó la importancia de desestimar rumores y de respetar la intimidad en torno a la salud del chef.

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Christian Petersen fue internado en el Hospital Alemán el jueves 21 de mayo por la noche

Detalles del ingreso y antecedentes médicos de Christian Petersen

La internación de Christian Petersen ocurrió durante la noche del jueves 21 de mayo de 2026, momento en que fue acompañado por su esposa al Hospital Alemán, donde recibió atención inmediata. Tanto la familia como el ambiente gastronómico expresaron preocupación, en especial por el antecedente grave que atravesó el chef en diciembre de 2025.

En aquel episodio, Petersen permaneció 26 días en terapia intensiva luego de descompensarse mientras realizaba una expedición en el volcán Lanín, en la Patagonia. Recibió asistencia inicial en el hospital local de San Martín de los Andes y fue trasladado posteriormente al Hospital Alemán, donde concluyó su recuperación.

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El chef obtuvo el alta médica el 6 de enero de 2026, fecha a partir de la cual logró retomar su rutina habitual, tal como se reflejó en su vuelta a la actividad profesional, tras un prolongado periodo bajo cuidado estricto.

Durante esa recuperación, Petersen destacó el rol del acompañamiento familiar y agradeció el apoyo recibido, en especial de colegas y seguidores. Su entorno resalta que el seguimiento médico actual es parte del protocolo tras el incidente anterior.

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Parte Medico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen del 22 mayo

El parte médico oficial y la evolución de la salud del chef

El parte médico oficial emitido por el Hospital Alemán y firmado por el director médico, Dr. Norberto Mezzadri, informó que el paciente permanece hospitalizado en una unidad de cuidados especializados bajo observación constante e intervención de un equipo interdisciplinario.

De acuerdo con la información institucional difundida, Petersen “se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”. El equipo médico evalúa posibles ajustes en la terapia y subraya que la internación tiene fundamento en “indicaciones clínicas”, no habiéndose detectado nuevas complicaciones graves.

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El Hospital Alemán señaló la voluntad de resguardar el respeto y la privacidad del paciente y de su familia, solicitando un tratamiento responsable de la información, sobre todo ante rumores difundidos en redes sociales y medios digitales.

Christian Petersen con su hijo Hans

La versión de la familia ante rumores y el mensaje de su hijo Hans

La familia de Christian Petersen trabajó activamente para desestimar especulaciones y versiones inexactas respecto a la salud del chef argentino. En diálogo con Teleshow, Hans Petersen, hijo del cocinero, fue categórico: “No hay cuadro de estrés”. Explicó que la hospitalización obedece a controles programados, especialmente monitoreos cardíacos, tras el incidente ocurrido meses atrás.

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Hans Petersen detalló que los estudios “son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo”, e insistió en que no existen agravantes clínicos recientes. Destacó la necesidad de evitar desinformaciones y pidió responsabilidad al tratar temas sensibles en el entorno mediático.

El hijo de Petersen afirmó que responde “a todas las personas que de buena fe nos consultan”, expresando su preocupación por la difusión de versiones no confirmadas y apelando al respeto por la situación familiar. La circulación de rumores, consideró, introduce confusión y aleja el foco del proceso real de recuperación que sigue el chef bajo indicaciones médicas.

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Como mensaje final, los Petersen solicitaron a la sociedad y los medios de comunicación que privilegien la veracidad y la responsabilidad, evitando dar lugar a versiones no verificadas que solo contribuyen a la inquietud o desinformación sobre la salud del chef.