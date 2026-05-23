Crimen y Justicia

“Les arrojó una bola de fuego”: qué declaró el primer policía que llegó a la escena del triple crimen de Barracas

En la segunda jornada de juicio, un inspector de la Policía de la Ciudad aportó detalles sobre la madrugada del ataque en Barracas. Según consta en el acta que firmó aquella noche, la única sobreviviente le contó cómo comenzó el incendio que terminó con la vida de las otras tres víctimas

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Justo Barrientos triple lesbicidio
El acusado, Justo Fernando Barrientos (Matías Pellón / Fiscales.gob.ar)

En la segunda jornada del juicio, el testimonio de uno de los primeros policías que entró al hotel de Barracas donde ocurrió el ataque incendiario que mató a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, aportó nuevos datos sobre lo que pasó la madrugada del 6 de mayo de 2024.

El inspector de la Policía de la Ciudad Julio César Alacore relató ante el tribunal que atendió el llamado de emergencia por un incendio y que, al llegar, se encontró con una habitación en llamas y varias mujeres en el pasillo, cerca de un baño. Ante ello, llamó a los bomberos y a las ambulancias, y ayudó a evacuar a la gente que estaba en el lugar.

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El testigo dijo que había personas que no querían salir, que todo era confusión y que los bomberos le avisaron que en un baño del piso de arriba había un hombre con una herida en el cuello.

Luego, explicó cómo estaban las víctimas. Describió que algunas tenían ropa quemada y otras estaban desnudas, todas afectadas por el fuego. Señaló que una de ellas le mencionó que había una embarazada, aunque no pudo precisar si era ella o alguna de las otras.

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Sobre el acusado, Justo Fernando Barrientos, el inspector recordó que lo vio sentado en la vereda, “nervioso y asustado”, mientras había gente que lo acusaba de lo ocurrido. Explicó que la herida en el cuello parecía autoprovocada y que el sospechoso no quería hablar ni con la policía ni con los médicos. Más adelante, lo identificaron en el hospital.

Justo Barrientos triple lesbicidio
Los jueces Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat (Matías Pellón / Fiscales.gob.ar)

Durante su declaración, Alacore contó que dos vecinos, aparentemente padre e hijo, se acercaron a hablar con él. El más joven le dijo que Barrientos “había estado molestando a las mujeres todo el día”, y que incluso habría intentado abusar de alguna.

Por su parte, el mayor dijo que vio cómo Barrientos “le pegaba a una de las mujeres en el pasillo y la volvió a arrojar hacia el fuego”.

Al final de la audiencia, el tribunal le pidió que leyera el acta que había firmado la noche del hecho. En ese documento, el inspector dejó asentado que habló con una de las víctimas que le relató cómo empezó el incendio.

Según el acta, fue la única sobreviviente, Castro Riglos, quien le contó que, mientras estaban reunidas en la habitación, vieron cómo una persona les arrojó “una bola de fuego”.

“Recuerdo haber visto un tacho en la escena y entonces en ese momento asocié: un tacho, líquido inflamable... le habrán tirado encima”, dijo Alacore.

En la misma jornada, también declaró un oficial de la policía porteña, aunque su intervención fue más breve y no aportó datos relevantes para el tribunal.

Justo Barrientos triple lesbicidio
El juicio se realiza en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 (Foto: Matías Pellón/Fiscales.gob.ar)

El juicio comenzó el lunes pasado. En esa primera audiencia, Barrientos se negó a declarar ante los jueces.

El tribunal, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, rechazó dos pedidos: uno de la querella, que buscaba la transmisión completa de las audiencias, y otro de la defensa, que pretendía excluir una prueba pendiente de ejecución.

El debate oral continuará el 8 de junio con la declaración de más testigos y peritos.

El caso

La fiscalía sostiene que el ataque ocurrió en un contexto de discriminación y violencia de género por odio a la orientación sexual de las víctimas. Según la acusación, en la noche del 5 de mayo de 2024, Barrientos arrojó una bola de fuego dentro de la habitación donde descansaban las mujeres, provocando un incendio que se expandió rápidamente. Vecinos intentaron ayudar, pero el acusado habría seguido agrediendo a las víctimas y arrojó otro elemento incendiario cuando dos de ellas buscaron refugio en el baño.

Como resultado de la agresión, Cobbas falleció el 6 de mayo y Figueroa, el 8 de ese mes. Sus autopsias revelaron que sufrieron quemaduras críticas en el 90% de sus cuerpos, lo que resulta incompatible con la vida. Amarante murió el 12 de mayo como consecuencia de la misma especie de quemaduras en el 75% de su cuerpo. Por su parte, Castro Riglos tuvo quemaduras que afectaron un 3% de su cuerpo -localizadas en sus brazos, manos y rostro- y permaneció internada hasta el 3 de junio de 2024.

El incendio también afectó a otros residentes, tres de los cuales fueron atendidos por inhalación de monóxido de carbono.

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