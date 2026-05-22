Confirmaron el interés del club de una estrella mundial por Pep Guardiola: “Hubo un contacto”

Al Nassr se interesa por Pep Guardiola y aumentan los rumores sobre su posibilidad de dirigir a Cristiano Ronaldo

El cierre de ciclo de Pep Guardiola al frente del Manchester City cambia el rumbo en el club inglés. El técnico catalán, tras una década de gestión, deja tras de sí una etapa de éxitos deportivos y récords institucionales, según comunicó el club este jueves. Horas después de la noticia oficial, comenzaron a circular rumores sobre el futuro del entrenador.

Entre los nombres que surgieron se encuentra Al Nassr, equipo saudí en el que juega Cristiano Ronaldo, que estaría interesado en sumar al técnico para la próxima temporada, tras consagrarse campeón de la Saudi Pro League 2025-26. Su representante, Josep Maria Orobitg, confirmó a través del medio saudí Okaz que recibió comunicaciones desde Arabia Saudita, aunque no aclaró los alcances de ese contacto.

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Pep Guardiola se despidió rodeado de los trofeos obtenidos con el Manchester City

El agente del entrenador español explicó cuándo se produjo la primera comunicación y que fue solo un acercamiento. Orobitg sostuvo: “Hubo un contacto hace un mes y medio, sólo contacto, sin ningún compromiso ni oferta por escrito”, según sus palabras a Okaz. “Hubo, también, un contacto con la Federación de Arabia Saudita hace unos 15 días, pero no habrá más contactos por el momento”, aseguró el representante al medio saudí, desmintiendo así los rumores sobre una negociación avanzada.

Por su parte, el agente negó que Al Nassr haya presentado una oferta económica de magnitud. “La cantidad mencionada no es cierta”, sentenció en referencia a versiones que hablaban de casi USD 150 millones por temporada. En cuanto a la posibilidad de ver al técnico catalán en el fútbol saudí en el corto plazo, Orobitg fue categórico: “Por el momento, ni Al Nassr ni la Federación Saudita de Fútbol tienen grandes oportunidades de fichar a Guardiola”. El representante afirmó que “Pep no fichará por ningún club o equipo ahora, ya hay un gran número de clubes y equipos interesados, pero todo esto se discute para el futuro”, por lo que cualquier negociación será considerada a largo plazo y no de forma urgente.

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Luego de la despedida de Guardiola tras 10 años en el club inglés se abre el abanico sobre su próximo paso como entrenador (Reuters/Carl Recine/File Photo)

Además, tras su salida del Manchester City, Guardiola mantendrá su vínculo con el City Football Group como embajador global y evaluará ofertas que sean tanto deportivas como económicas, sin precipitarse por el interés saudí. El legado del entrenador de 55 años fue destacado en los canales oficiales del club inglés, donde se remarcó el cambio competitivo que vivió el club desde su llegada en 2016. Bajo su dirección, los Ciudadanos acumularon seis títulos de la Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El club registró 592 partidos oficiales con el entrenador en el banco, de los cuales logró 416 victorias, 87 empates y 89 derrotas, cifras que reflejan el salto de calidad conseguido en la última década. Para reemplazarlo, el Manchester City identificó a Enzo Maresca como principal candidato. El técnico italiano, que viene de dirigir al Chelsea y cuenta con experiencia como asistente en el conjunto ciudadano, aparece como una opción alineada con el proyecto deportivo que inició Guardiola y que el club busca prolongar. Por ahora, el futuro inmediato del español permanece abierto, con márgenes para nuevas negociaciones y definiciones en las próximas semanas.

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