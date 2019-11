En tiempos kirchneristas los funcionarios esquivaron la mayoría de los ágapes donde brillan figuras del llamado Círculo Rojo. Excepto un puñado contado con los dedos de las manos. El jueves, sin embargo, en la cena por el aniversario 125 de la AMIA, la mesa más fotografiada fue la que ocuparon varios amigos y posibles futuros ministros del Frente de Todos. No es un dato menor porque año tras año fue un lugar donde jugaron más de local figuras como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros referentes macristas, además de todo lo que simbólicamente significa en el mundo K la mutual que sufrió el mayor atentado en Argentina. Sentados en la misma mesa estuvieron la abogada Marcela Losardo; el economista Martín Redrado; el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés; el ex secretario de Culto Guillermo Oliveri; Argüello; el ex ministro de Salud Ginés González García y el ex cuñado de Florencia Kirchner Sabino Vaca Narvaja, especialista en Relaciones Internacionales, que estos años estuvo estudiando chino y profundizando sus vínculos con ese país. A Losardo varios le preguntaron si será la ministra de Justicia, y dijo que no sabe, mientras otros descontaban que tanto Ginés como Oliveri repetirán cargo pasado y le preguntaban a Argüello por el vínculo con Estados Unidos.