El concurso está en instancia de evaluación de impugnaciones desde mayo de este año, a cargo de los consejeros De Pedro y el juez Ricardo Recondo, actual presidente del Consejo de la Magistratura. Si bien, una vez concluidos, no alterarían la actual composición de los TOFs que están llevando adelante esos juicios, sí la integración de los futuros que aún no comenzaron contra ex funcionarios kirchneristas, o que aún no llegaron a esa instancia, como podría ser el caso de causas contra funcionarios del actual Gobierno.