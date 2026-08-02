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“El final se acerca”: Milei se refirió al conflicto migratorio en España y apuntó contra el gobierno de Pedro Sánchez

Desde Casa Rosada siguen de cerca la situación social y política en Ceuta, donde el número de muertos podría llegar a 130, según una ONG marroquí

Javier Milei y Pedro Sánchez
Javier Milei y Pedro Sánchez
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El presidente Javier Milei se refirió este sábado a la crisis migratoria que sacudió a Ceuta y desató una tormenta política en Europa. A través de su cuenta en X, el mandatario reposteó un video que mostraba a vecinos de la ciudad autónoma persiguiendo y reteniendo a migrantes para que las fuerzas de seguridad los deportaran, con el mensaje: “Cuando las personas despiertan... El final del socialismo se acerca... Ánimo España”.

La intervención del mandatario se produce en el peor episodio migratorio en la historia reciente de España. Entre el jueves y el viernes, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, con un saldo de al menos 67 muertos confirmados. La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estimó que esa cifra podría llegar a unas 130 víctimas.

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Para el sábado, las autoridades españolas calculaban que alrededor de 69.500 personas habían regresado en las últimas 30 horas, ante el acuerdo de repatriación entre España y Marruecos y la ausencia de suministros básicos en la ciudad.

Captura de la cuenta oficial de Javier Milei en X
Captura de la cuenta oficial de Javier Milei en X (Captura de la cuenta oficial de Javier Milei en X)

El tuit de Milei no fue un gesto aislado. Según supo Infobae de una fuente del Poder Ejecutivo argentino, el Presidente “está muy atento” a lo que ocurre en Ceuta. Ante la consulta sobre si el gobierno evalúa nuevas medidas en materia migratoria, la respuesta oficial fue escueta: “Lo estamos monitoreando”. Uno de los miembros de la mesa política del gobierno aclaró que “al momento no se está hablando de eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de cambios si el Presidente lo considera pertinente.

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En paralelo a su publicación en X, Milei reposteó un extenso análisis del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, quien atribuyó la crisis a lo que denominó una “agenda migratoria abierta” impuesta por Bruselas, a la “industria de las ONG” y al “wokismo”, al que definió como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos”. La lectura del gobierno argentino se alinea así con la de otros líderes de la derecha global que aprovecharon la situación para cuestionar la política del presidente español, Pedro Sánchez.

La frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Ceuta. (REUTERS/Pedro Nunes)
La frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Ceuta. (REUTERS/Pedro Nunes)

El mandatario estadounidense Donald Trump también se sumó al coro de críticas y calificó lo sucedido en Ceuta como “una invasión”, advirtiéndolo como una señal de lo que podría ocurrir en Estados Unidos “si los demócratas llegan al poder”. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue más lejos y anunció la suspensión temporal del acuerdo Schengen con España, lo que desencadenó una crisis diplomática entre ambos países y la convocatoria de una cumbre extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para el martes.

La reacción de 22 países de la UE también apuntó contra Sánchez. En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, esos gobiernos advirtieron que políticas como la regularización de un “número muy elevado” de migrantes actúan como “factores de atracción” y vincularon la crisis con una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que prohíbe las devoluciones en caliente.

El gobierno argentino ya había endurecido su posición migratoria antes de que estallara la crisis en Ceuta. El miércoles publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio o ultrajen símbolos patrios, una medida que en la Casa Rosada atribuyeron a la denominada “batalla cultural”.

Ese DNU se suma al DNU 366/2025, publicado en mayo del año pasado, que modificó la Ley de Migraciones con criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros, la exigencia de una declaración jurada al ingresar al país y sanciones más severas para el ingreso irregular.

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