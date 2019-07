Uno de ellos reconoció que la elección de Rafecas como candidato a la Cámara de Casación Nacional dependerá -en última instancia- "de la virulencia -o no- que genere" su posible designación, y admitió que "tendrá que pasar por más de un tamiz", no solo el de haber quedado en primero lugar en el concurso. "No necesariamente ganar un concurso te da legitimidad moral para un cargo", sostuvo.