Política
Agregar Infobae enGoogle

Paro docente: CABA, San Luis y Mendoza dictan clases con normalidad y avanza el relevamiento para aplicar sanciones

La Secretaría de Trabajo lleva adelante el muestreo a través de las agencias territoriales que miden el acatamiento de la medida. Las sanciones y la dinámica dispuesta por Capital Humano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Imagen de un aula vacía para reflejar el acatamiento del paro docente (Ilustrativa Infobae)
Guardar

“La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”, planteó esta mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para justificar el relevamiento que realiza la Secretaría con el objetivo de verificar el nivel de acatamiento al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al cierre de esta nota, la secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no contaba con “los datos completos” del operativo que impulsa a través de las agencias territoriales ubicadas en los distintos puntos del país. Sin embargo, desde el oficialismo revelaron a Infobae que en dos provincias clave, San Luis y Mendoza, las clases se desarrollan con normalidad mientras que Santa Fe cumple con los mínimos contemplados por la ley.

PUBLICIDAD

“Mendoza y San Luis están funcionando con normalidad. No hubo adhesión al paro, pero aún no están todos los datos completos”, reveló una importante fuente de la cartera ante este medio, luego de que las distintas provincias colaboraran con los reportes preliminares en cada territorio. En tanto, desde el gobierno porteño indicaron a este medio que “la adhesión es menos del 10%”. “Funciona todo con normalidad y al que se adhiere se le descuenta el día”, agregaron.

A raíz de la medida de protesta anunciada, las autoridades de Capital Humano convocaron a un encuentro del Consejo Federal de Educación, que se reunió el pasado domingo, para accionar ante la posibilidad de que se violara la Ley de Modernización Laboral que establece que debe garantizarse el 75% de la actividad en caso de paro debido a que la educación fue declarada por el Gobierno como un servicio esencial.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (REUTERS/Mariana Nedelcu)
El presidente Javier Milei junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La disposición se encuentra contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, en la que se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de algunos servicios calificados como imprescindibles se debe garantizar una cobertura del porcentaje señalado.

“Hemos trabajado con la ministra todo el fin de semana, preparando algo que es novedoso, lo que se pide es la moderación suficiente para hacerla y respetar la norma. Si no se cumple, se inicia un proceso sancionatorio para aplicar las sanciones que correspondan. Lleva el tiempo de las constataciones, los traslados, las contestaciones”, planteó Cordero, en declaraciones a Radio La Red.

Por su parte, a través de su cuenta de X, Pettovello planteó que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, luego de anunciar que el ministerio se encargaría de cumplir con la garantía de las clases.

Pese a que el articulado contemplado en la Ley de Modernización laboral fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, la administración libertaria apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación y logró la vigencia de la reforma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Paro docente marcha federal SUTEBA Ctera
Imagenes del paro docente correspondientes a la marcha federal de 2025

En los hechos, el requisito implica la presencia de docentes, directivos, auxiliares y trabajadores necesarios en las escuelas para asegurar el normal dictado de clases.

Si bien es Trabajo el área encargada del muestreo, la Secretaría de Educación se encargará de analizar posteriormente la información relevada durante la jornada. Desde la administración libertaria aclaran que, ante la detección de incumplimientos, la sanción será destinada al gremio y no a los docentes.

Ante la detección de irregularidades, las autoridades nacionales avanzarán con la correspondiente denuncia que dará lugar al procedimiento previsto por la normativa que -aclaran- llevará tiempo en función de las variables a tener en cuenta.

En paralelo, desde el oficialismo aclararon que el Estado no tiene competencia para fijar salarios docentes y propusieron que las provincias y los gremios se puedan sentar a “dialogar” para alcanzar un acuerdo con el sector.

Días atrás, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en todas las escuelas del país a raíz del rechazo del Poder Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente. Uno de sus principales reclamos gira en torno al sueldo mínimo de los docentes, que se encuentra estancado en 500 mil pesos. Ante este panorama, el gremio reclama un aumento salarial y la vuelta del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Desde las 10, CTERA y ATE realizan una concentración frente al Ministerio de Economía para hacer visibles sus reclamos. “La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario”, planteó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

Temas Relacionados

GobiernoSandra PettovelloSecretaría de TrabajoJulio CorderoJavier MileiParo docenteÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El oficialismo modificó la ley de tierras en busca de votos aliados y elevó al 25% el tope de compra a capitales extranjeros

LLA desistió de la eliminación total de los límites y envió a los bloques cercanos una redacción que amplía un 10% el margen vigente. Mañana habrá una conferencia de prensa de Patricia Bullrich

El oficialismo modificó la ley de tierras en busca de votos aliados y elevó al 25% el tope de compra a capitales extranjeros

"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar": un gobernador peronista amenazó con revisar todas las medidas de Milei en caso de volver al poder

El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó al Presidente y advirtió a los inversores: “No se entusiasmen”. A su vez, se refirió a la interna del PJ: “Necesitamos diseñar un mecanismo hacia la unidad”

"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar": un gobernador peronista amenazó con revisar todas las medidas de Milei en caso de volver al poder

El escenario electoral hacia 2027: mayoría a favor de un cambio y preocupación por la situación económica

Un estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados analizó las preferencias electorales, la imagen del Gobierno y los factores económicos que podrían influir en el voto

El escenario electoral hacia 2027: mayoría a favor de un cambio y preocupación por la situación económica

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

El jefe de Estado volvió a defender el modelo económico de su gobierno y, además, remarcó la importancia del proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Javier Milei redobló la apuesta: “Lula es un ladrón, es corrupto, y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

El presidente volvió a criticar a su par brasileño y aseguró que “no es inocente” en el marco de la causa Lava Jato. Cronología de un conflicto que tensa la relación bilateral

Javier Milei redobló la apuesta: “Lula es un ladrón, es corrupto, y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

DEPORTES

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Uno de los jugadores apartados por River Plate elogió a una figura de Rosario Central tras la derrota en el Monumental

Insólito episodio en el fútbol de Brasil: un ave intentó atacar a un futbolista en pleno partido

San Lorenzo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero en el cierre de la tercera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

Con el atractivo duelo entre Vélez-Independiente sigue la fecha 3 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

TELESHOW

El reencuentro de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos en Milán: día de trámites y convivencia con Martín Migueles

El reencuentro de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos en Milán: día de trámites y convivencia con Martín Migueles

A pura sensualidad, el álbum de las vacaciones de Gimena Accardi en España: caminatas por la playa y relax

La reflexión de Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud: “No nos rendimos”

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

INFOBAE AMÉRICA

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Bolivia acumula un superávit comercial de 1.669 millones de dólares en el primer semestre de 2026

La Premier League vive una revolución en los bancos: quiénes resisten en medio del recambio

Trump reclamó a las petroleras de EEUU que bajen los precios y reconozcan el éxito de la operación militar lanzada en Venezuela

República Dominicana activa una alerta por el alza del consumo eléctrico y prevé una demanda récord en agosto por olas de calor