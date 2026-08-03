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"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar": un gobernador peronista amenazó con revisar todas las medidas de Milei en caso de volver al poder

El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó al Presidente y advirtió a los inversores: “No se entusiasmen”. A su vez, se refirió a la interna del PJ: “Necesitamos diseñar un mecanismo hacia la unidad”

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió hoy a los inversores que un eventual gobierno peronista revisará todas las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado“, afirmó el mandatario riojano.

“Yo todavía no comprendo cómo la sociedad argentina ha votado así. Me avergüenza no poder tener un presidente con características. Ni una sola política ha aplicado en beneficio de la sociedad argentina, en un solo sector social que se haya beneficiado“, afirmó el riojano en una entrevista con El Destape.

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Sobre el rumbo económico del Gobierno, Quintela fue tajante: “Es mentira, es falso. Totalmente falso”, señaló, al ser consultado sobre los indicadores que el oficialismo exhibe como logros, en alusión a la inflación, el consumo y el tipo de cambio.

Estas declaraciones se producen en un momento en que Quintela busca posicionarse como articulador de la unidad peronista de cara a 2027, aunque ese proyecto choca con divisiones internas que el propio encuentro que organizó en La Rioja dejó al descubierto. Según informó Infobae, el gobernador invitó tanto al diputado Máximo Kirchner como al gobernador bonaerense Axel Kicillof para reunirse el 31 de julio en la previa del acto de conmemoración de los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli. Kirchner asistió, pero Kicillof declinó con el argumento de una agenda previa.

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La ausencia del mandatario bonaerense no fue casual. En el kicillofismo entienden que la foto en La Rioja equivalía a un “acuerdo de cúpulas” que su sector rechaza como método. “La unidad no necesita celestinos, necesita contenido. Y hay un sector que no está dispuesto a eso. ¿De qué sirve una foto? Es una ficción”, dijo un funcionario provincial de estrecho vínculo con Kicillof, según consignó este medio.

Kirchner, en cambio, sí viajó y desde el escenario marcó el contraste con su ausente par bonaerense. “Estoy acá con un compañero que hace dos años iba a competir con Cristina por la conducción del PJ Nacional”, dijo el líder de La Cámpora, en alusión directa a la disputa que Quintela mantuvo con los Kirchner por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en 2024, y que desde entonces fue saldando con gestos de acercamiento: visitas a Cristina Kirchner en San José 1111, reuniones en Matheu 130 y, finalmente, el abrazo con Máximo en el despacho riojano.

Ricardo Quintela y Maximo Kirchner

En otro pasaje de la entrevista, Quintela se mostró abierto a construir una alternativa electoral más amplia que el peronismo. “Estamos conversando en todo. Podríamos encabezar la lista con una fuerza que sea de acuerdo a la mayoría del peronismo, que pueda ser un candidato que tenga la capacidad de liderar y de gobernar el país con una mirada de futuro”, señaló, al tiempo que mencionó conversaciones con sectores del kirchnerismo y con dirigentes socialistas como parte de ese proceso de armado.

Pese a la ausencia de Kicillof, el encuentro reunió a representantes de distintas corrientes del peronismo. Viajaron los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio, la diputada Cecilia Moreau —principal espada legislativa del massismo—, Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador a nivel nacional, y Germán Martínez, titular del bloque peronista en Diputados, entre otros. Del círculo de Kicillof asistió Cristina Álvarez Rodríguez como representante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Las declaraciones sobre expropiaciones y nacionalizaciones se inscriben en una línea de confrontación que Quintela sostiene desde hace meses. El 27 de julio, tras la polémica generada por los dichos de Milei sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el riojano publicó en X que el mandatario nacional tiene “un profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país”.

Ese trasfondo político se cruza con la agenda legislativa que genera más tensión por estos días. El Senado tiene previsto retomar el jueves 6 de agosto el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que flexibiliza las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y endurece el régimen de desalojos. La iniciativa —conocida como “Ley de Tierras”— no cuenta con los votos asegurados en la Cámara alta, y el senador riojano Fernando Rejal fue uno de los que alzó la voz contra ella: “Nos pueden comprar la frontera”, advirtió.

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