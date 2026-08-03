Política
Agregar Infobae enGoogle

El oficialismo modificó la ley de tierras en busca de votos aliados y elevó al 25% el tope de compra a capitales extranjeros

LLA desistió de la eliminación total de los límites y envió a los bloques cercanos una redacción que amplía un 10% el margen vigente. Mañana habrá una conferencia de prensa de Patricia Bullrich

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Patricia Bullrich en el Senado (NA)
Guardar

El oficialismo sigue con las modificaciones al texto de la ley de tierras con el afán de obtener los votos necesarios para avanzar con el proyecto que ya tuvo cinco intentos fallidos en el recinto.

Este martes, por la tarde, la senadora Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa en donde, espera, contar cómo será el texto del proyecto que llevará el jueves al recinto. Luego de 17 borradores, en el oficialismo aseguran haber encontrado la salida a un callejón sin salida.

PUBLICIDAD

En el capítulo que se refiere a la eliminación de las restricciones para la compra a capitales extranjeros, la ley de tierras pasó de no tener límites a ampliar el límite existente.

Según los últimos cambios que negoció La Libertad Avanza, quedaron totalmente olvidadas las pretensiones originales del autor del proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que no exista ningún límite a la compra de tierra, eliminando el que establece la ley actual de 15% del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Luego de varios meses, y fracasos, el oficialismo cambió de posición y negoció en busca de votos pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”, es el texto que partió del despacho de la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a Federico Sturzenegger y miembros de la Prefectura en la presentación del REGINAVE
Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger

Sobre este esquema se referirá Bullrich en la conferencia, prevista para las 16. “Hoy no tienen los votos, pero no solo porque algunos nos oponemos, sino porque nadie sabe cuál es el proyecto que van a llevar al recinto. Lo cambiaron tantas veces desde que llegó que es imposible saber qué quedó y qué no”, explicó un senador que, en principio, se opone a la venta de tierras. “Me estuvieron llamando todo el fin de semana, pero no queda claro cuál es el texto final”, agregó.

Bullrich apura el tratamiento porque entiende que necesita avanzar con otros temas que son de importancia para el Ejecutivo y que los proyectos “desreguladores” de Sturzenegger generan más problemas que soluciones.

“Estos proyectos arman quilombo y tenés que prometer cosas que necesitas para otros temas, como puede ser la reforma política. Pero el problema es que vienen con el visto bueno de Javier Milei, por algo le dice el coloso, y hay que avanzar", explicó un senador libertario que no está conforme con esta pérdida de tiempo.

Hasta el fin de semana, el anotador de Bullrich mostraba que, como máximo, podía aspirar a tener 34 votos. Con este cambio aspira a alcanzar los 36 necesarios para poder avanzar y lograr la media sanción.

El riesgo que también lograron quitar es el “efecto Villarruel”. La vicepresidenta de la Nación ya adelantó que está en contra del proyecto de Sturzenegger y, aunque ella no es senadora, frente a un empate en los votos a favor y los votos en contra, es la presidencia del Senado la que define.

En este esquema, Milei adelantó su partida a Ecuador para el miércoles a la noche. En el momento en el que el mandatario abandone el espacio aéreo argentino, Villarruel pasará a ser la presidenta en ejercicio: no podrá presidir la sesión, y lo hará el libertario Bartolomé Abdala. “Por las dudas, es un voto menos para ellos y uno más para nosotros”, ironizó, entre risas, un senador libertario.

Temas Relacionados

Patricia BullrichLa Libertad AvanzaInversión extranjera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar": un gobernador peronista amenazó con revisar todas las medidas de Milei en caso de volver al poder

El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó al Presidente y advirtió a los inversores: “No se entusiasmen”. A su vez, se refirió a la interna del PJ: “Necesitamos diseñar un mecanismo hacia la unidad”

"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar": un gobernador peronista amenazó con revisar todas las medidas de Milei en caso de volver al poder

El escenario electoral hacia 2027: mayoría a favor de un cambio y preocupación por la situación económica

Un estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados analizó las preferencias electorales, la imagen del Gobierno y los factores económicos que podrían influir en el voto

El escenario electoral hacia 2027: mayoría a favor de un cambio y preocupación por la situación económica

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

El jefe de Estado volvió a defender el modelo económico de su gobierno y, además, remarcó la importancia del proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Javier Milei redobló la apuesta: “Lula es un ladrón, es corrupto, y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

El presidente volvió a criticar a su par brasileño y aseguró que “no es inocente” en el marco de la causa Lava Jato. Cronología de un conflicto que tensa la relación bilateral

Javier Milei redobló la apuesta: “Lula es un ladrón, es corrupto, y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

Otorgaron un bono de 50 mil pesos para las Fuerzas Armadas y de seguridad federal

La decisión quedó asentada en dos decretos y se pagará con los haberes del mes de agosto. Se trata de un monto remunerativo y no bonificable

Otorgaron un bono de 50 mil pesos para las Fuerzas Armadas y de seguridad federal

DEPORTES

Las quejas de Max Verstappen contra Red Bull por la radio en la última carrera que abrieron el debate sobre su futuro en la F1

Las quejas de Max Verstappen contra Red Bull por la radio en la última carrera que abrieron el debate sobre su futuro en la F1

Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la selección de Estados Unidos: firmó hasta la Copa del Mundo de 2030

Las dos mujeres que impulsaron el boicot contra el plan de Infantino en la FIFA: “Chantaje económico”

Su pase valió 90 millones de euros, fue campeón de Europa y ahora se entrena en un club de 10° división tras quedar libre

La íntima reflexión de una estrella de la Fórmula 1 sobre su vida fuera de la pista: “Me sentía como un perdedor”

TELESHOW

La reflexión de Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud: “No nos rendimos”

La reflexión de Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud: “No nos rendimos”

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

Conmovedor momento en Gran Hermano: entre lágrimas, Sol saludó a su hija por su cumpleaños desde la casa

Rosalía recreó el meme de “vas en contramano” y enloqueció a sus fans en su segundo show en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Trump reclamó a las petroleras de EEUU que bajen los precios y reconozcan el éxito de la operación militar lanzada en Venezuela

Trump reclamó a las petroleras de EEUU que bajen los precios y reconozcan el éxito de la operación militar lanzada en Venezuela

República Dominicana activa una alerta por el alza del consumo eléctrico y prevé una demanda récord en agosto por olas de calor

Nicaragua: al menos tres fallecidos, entre ellos una menor de edad, en un fatal accidente de tránsito

Salvadoreño intentó cruzar a Honduras ocultando sus tatuajes: capturan a presunto miembro de la Pandilla 18

Casi 30 mil hondureños y nicaragüenses obtuvieron ciudadanía española en 2025, cifra récord para Centroamérica