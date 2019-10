Una de las principales incógnitas de la eventual vida de Macri tras su presidencia es si continuará o no con su carrera política. Para Burdman, “por las últimas semanas de campaña de Macri me da la pauta de que va a querer continuar al frente del PRO”. En tanto, Tagina cree que si el ex jefe de Gobierno “al menos suma una cantidad significativa de votos aunque no logre acortar la distancia respecto del Fernández, estaría en condiciones de mantenerse como el principal referente de PRO y como figura central de la oposición”.