Desde el Frente de Todos se ocuparon de destacar que “no conocen a los aportantes” y que antes de aceptar las donaciones, “corroboran que no haya incompatibilidades previstas por la ley y que no presenten irregularidades”. En este sentido, los responsables financieros aclararon a Infobae que "hubo un aporte de Edificar Seguros por $500.000 para las PASO que devolvimos, aunque el porcentaje de participación del sindicato de los porteros en la empresa era muy minoritario”. El titular de ese gremio es Víctor Santa María, presidente del PJ porteño y alineado con Fernández. La nueva ley de financiamiento político mantuvo la prohibición para donaciones de sindicatos.