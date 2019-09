Ante la consulta de Infobae, Figueroa ratificó el aporte que hizo para el candidato del Frente de Todos: "No soy candidato a nada y no tengo ninguna empresa que tenga vínculo con alguna repartición pública. Lo hice porque apuesto a que haya un cambio de Gobierno. En su momento lo voté a Macri pero no ha sabido manejarse políticamente", explicó.