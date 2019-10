En tres minutos y durante cuatro bloques temáticos Roberto Lavagna intentará explicar su proyecto de país en el debate presidencial de esta noche. Tratará de ser concreto e incisivo. Su estilo más pausado y cansino parece, a priori, un obstáculo. Pero no lo siente así. Lo acepta sin inconvenientes. Es su forma de ser. No quiere construir un personaje para el debate. No quiere impostar. Por eso no apeló al coaching. Solo repasó los temas como quien estudia para el final en una facultad.