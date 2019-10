En los días previos Fernández empezó a mirar algunos materiales con datos, cifras, reglas, y la visión de sus contrincantes. Pero demostró más interés en su charla a solas en el rectorado del Colegio Nacional de Buenos Aires con el ex presidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica con quien abordó todos los temas (la región, las elecciones del 27 en Argentina y Uruguay, el futuro de ambos países, etc). El ex jefe de Estado es para él una fuente de inspiración, como “los pibes” (así los llama) del Colegio. En el Aula Magna oyó casi embelesado los discursos de Julia Epstein, presidenta del Centro de Estudiantes, y Malena Arouh, dos jóvenes mujeres que como él hablaron de la educación pública y reivindicaron la militancia política. Tan hondo le calaron los discursos que hasta se animó a ensayar lenguaje inclusivo y les dijo “chiques”. Como en el acto de cierre en Rosario antes de las PASO, les pidió que si olvida sus promesas salgan a la calle para recordárselas. Del evento se fue muy contento y la jornada fue una inyección de energía en la previa de la contienda.