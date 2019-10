Un día después, Alberto Fernández respondió y aunque el tuit no muestra el tono, ‘suena’ enojado con la idea del Gobierno de establecer penas de un mes a cuatro años para quien en declaración indagatoria mienta. “Nadie está obligado a declarar en su contra”, se establece pero tanto Bullrich como el ministro de Seguridad, Germán Garavano, explicaron que no estar obligado a declarar en contra de uno mismo puede respetarse manteniendo silencio y no faltando a la verdad.