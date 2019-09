El documento especifica que 29 de los 44 casos "se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma", instrumento rector de la CPI . No obstante, el ministerio de Justicia aclaró que, al no ser "autoridad competente para concluir si los hechos mencionados constituyen o no" este tipo de delitos, evitó realizar este tipo de juicio a la espera de que lo haga la fiscalía del órgano.