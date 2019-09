Si bien aclaró que no comparte los métodos de protesta, aseguró que el haber llegado a ellos es responsabilidad del Gobierno: "Vieron sin molestarse como cerraban 43 comercios y empresas por día. No se inmutaron, no les preocupó. Dejaron que todo siga y esto es lo que se paga. La gente se ha empobrecido de tal modo que es difícil poder seguir creyendo que puedan seguir aguantando. Y el Gobierno les dice con resignación que no puede hacer nada", graficó.