En otro video, viralizado en las redes sociales, Grabois reforzó la idea y sostuvo que "no hay un consenso dentro del Frente de Todos pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares: hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5 mil hectáreas. Esas extensiones de tierra son injustas y no pueden ser posibles en este país".